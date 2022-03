Bal’Opio Salle Polyvalente,Opio (06)

Salle Polyvalente, Opio (06), le dimanche 3 avril à 14:00

BAL FOLK DE LA PROVENCE A LA BRETAGNE L’association les Upians vous invite a un voyage dansant entre la provence et la bretagne avec les Gouëlands. 14H>15H00 Initiation aux danses bretonnes (rond et bal paludier, passepied de Plaintel, ronde de landeda …) 15H>18H30 Les Gouëlands et les musiciens locaux *source : événement [Bal’Opio](https://agendatrad.org/e/35708) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10€ (8€ adhérents)

avec Les Gouëlands Salle Polyvalente,Opio (06) 4, Route de Nice Salle Polyvalente, 06650 Opio, France

2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T18:00:00

Détails Autres Lieu Salle Polyvalente,Opio (06) Adresse 4, Route de Nice Salle Polyvalente, 06650 Opio, France lieuville Salle Polyvalente,Opio (06)

