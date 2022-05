Bal’Ograph : Tropical Sound Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Bal’Ograph : Tropical Sound Saint-Céré, 28 mai 2022, Saint-Céré. Bal’Ograph : Tropical Sound Saint-Céré

2022-05-28 20:30:00 – 2022-05-28

Saint-Céré Lot Le temps d’une soirée, c’est l’été au Bal’ograph ! Venez pour un dépaysement assuré, une ambiance survoltée, danser avec Evidanse, sur des sons latinos, africains, dance-hall, reggaeton. Sortez vos lunettes et vos tongs !

Buvette et restauration rapide sur place. +33 5 65 38 28 08 Tropicalsound

Saint-Céré

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Céré Autres Lieu Saint-Céré Adresse Ville Saint-Céré lieuville Saint-Céré Departement Lot

Saint-Céré Saint-Céré Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere/

Bal’Ograph : Tropical Sound Saint-Céré 2022-05-28 was last modified: by Bal’Ograph : Tropical Sound Saint-Céré Saint-Céré 28 mai 2022 Lot Saint-Céré

Saint-Céré Lot