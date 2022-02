BalÔcharbon Place de la Croix Joyeuse,Nevers (58)

BalÔcharbon Place de la Croix Joyeuse,Nevers (58), 30 avril 2022, . BalÔcharbon

Place de la Croix Joyeuse, Nevers (58), le samedi 30 avril à 20:00

réservation/billetterie sur [www.cafe-charbon-nevers.com](http://www.cafe-charbon-nevers.com) *source : événement [BalÔcharbon](https://agendatrad.org/e/35294) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8 €

avec Bargainatt, Duo Meunier Buteau et Et Zut Place de la Croix Joyeuse,Nevers (58) Place de la Croix Joyeuse, 58000 Nevers, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:00:00 2022-04-30T00:00:00

Détails Autres Lieu Place de la Croix Joyeuse,Nevers (58) Adresse Place de la Croix Joyeuse, 58000 Nevers, France lieuville Place de la Croix Joyeuse,Nevers (58)

Place de la Croix Joyeuse,Nevers (58) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//