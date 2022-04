BALNÉO Cholet Cholet Catégories d’évènement: Cholet

BALNÉO Complexe Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet

2022-04-25

Cholet Maine-et-Loire Tous les lundis matins, l’espace balnéo de la piscine Glisséo est accessible pour tous les majeurs de 10h à 12h (période scolaire).

Piscine ludique privatisée avec accès Balnéo.

