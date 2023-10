BALNEO CLOSING PARTY BALNEO BARRIERE RIBEAUVILLE Ribeauville, 12 novembre 2023, Ribeauville.

Balnéo Closing Party Le dimanche 12 novembre, vivez une soirée de folie dans votre Balnéo Barrière Ribeauvillé ! De 19h30 à minuit, votre Balnéo vous propose une soirée 100% électro dans ses bassins ! Aux commandes, Ian Kacara, DJ résident du ROTA Club fera monter la température en début de soirée pour accueillir le Guest Chris Willsman, DJ international considéré comme l’un des DJs les plus en vue et les plus influents de la scène club actuelle. Soirée réservée aux personnes majeures.

BALNEO BARRIERE RIBEAUVILLE

ROUTE DEPARTEMENTALE 106 Ribeauville 68150

