Visite du Père Noêl à Balnéa BALNEA Génos, 23 décembre 2023, Génos.

Génos,Hautes-Pyrénées

Le Père Noêl va rendre visite aux enfants de Balnéa. Il se prêtera a une séance photo souvenir offerte par Balnéa..

2023-12-23 14:30:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. .

BALNEA GENOS

Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Santa Claus will be visiting the children at Balnéa. He will take part in a photo session offered by Balnéa.

Papá Noel visitará a los niños en Balnéa. Participará en una sesión fotográfica ofrecida por Balnéa.

Der Weihnachtsmann wird die Kinder in Balnea besuchen. Er wird sich für ein Erinnerungsfoto zur Verfügung stellen, das von Balnéa gestiftet wurde.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT de la Vallée du Louron|CDT65