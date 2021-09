Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille BALMER / PERITEL / DJ BORIS VIANDE L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BALMER / PERITEL / DJ BORIS VIANDE L’intermediaire, 17 septembre 2021, Marseille. BALMER / PERITEL / DJ BORIS VIANDE

L’intermediaire, le vendredi 17 septembre à 20:30

BALMER (House de punk sur voix de Garage) [https://www.youtube.com/watch?v=DllIWtcISak](https://www.youtube.com/watch?v=DllIWtcISak) PERITEL (Postpunk Alternative) [https://peritel.bandcamp.com/releases](https://peritel.bandcamp.com/releases) DJ BORIS VIANDE (Postpunk chop & screw juke)

5€

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T23:59:00

