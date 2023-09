Atelier info urbanisme – Jeudi 5 octobre Balma Balma, 5 octobre 2023, Balma.

Atelier info urbanisme – Jeudi 5 octobre Jeudi 5 octobre, 18h30 Balma Sur inscription

Le PLU.i.H, (Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat) concerne chaque personne qui habite, travaille, étudie dans la Métropole et la concertation sur le PLUi-H est ouverte pendant toute la durée de l’élaboration du projet.

C’est un document stratégique qui traduit l’expression du projet politique d’aménagement et de développement durables du territoire. Il fixe les grandes orientations stratégiques d’aménagement et les règles d’occupation et d’utilisation du sol qui servent à l’instruction des autorisations d’urbanisme. Il détermine notamment les règles applicables à chaque commune, pour déterminer quoi construire, où et dans quelles conditions, les secteurs à protéger.

Vous pouvez venir donner votre avis !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T18:30:00+02:00 – 2023-10-05T20:30:00+02:00

