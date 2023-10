La Semaine Bleue : Spécial séniors – Du 2 au 6 octobre Balma Balma Catégories d’Évènement: Balma

La Semaine Bleue : Spécial séniors – Du 2 au 6 octobre

La Ville de Balma aime ses séniors ! Comme chaque année, un programme chargé attend nos séniors balmanais durant une semaine, avec de nombreuses activités prévues : gym, karoké, marche, stretching, atelier floral, jeux, yoga, sophrologie… mais aussi un forum spécial Bien-Être, le vendredi 6 octobre.

Balma, 2 octobre 2023

