Haute-Garonne World CleanUp Day à Balma – Les 14 et 16 septembre Balma Balma, 14 septembre 2023, Balma. World CleanUp Day à Balma – Les 14 et 16 septembre 14 et 16 septembre Balma Sur inscription La Ville de Balma soutient le World CleanUp Day et vous donne rendez-vous : JEUDI 14 SEPTEMBRE : À 11H – Place de la Libération

Balma 31, avec les commerçants du cœur de ville organisent un grand clean up. Les Balmanais sont invités à rejoindre l’événement ! 06 61 15 61 75 – contact@balma31.fr SAMEDI 16 SEPTEMBRE : À partir de 9H – Place de la Libération À 10H – Quartier de Lasbordes À 14H30 – Espace Darty Cultura Gramont

Ramassage de déchets autour des commerces de Gramont

Organisé par Balma en Transition. 06 22 13 87 13 À 14H30 – Quartier de Vidailhan

L’APE J’oZe Cabanis et la Maison de quartier de Vidailhan vous proposent un ramassage de déchets en famille.

Organisé par Balma en Transition. 06 22 13 87 13 D’autres clean up seront organisés dans Balma. Consultez le site internet pour localiser le plus proche de chez vous !

N'oubliez pas vos gants de jardinage !

