Haute-Garonne Concours photo organisé par le CMJ – Du 17 avril au 12 mai Balma, 17 avril 2023, Balma. Concours photo organisé par le CMJ – Du 17 avril au 12 mai 17 avril – 12 mai Balma Toutes les disciplines sportives peuvent être représentées. Concours à partir de 6 ans, 3 catégories : ENFANTS – JUNIORS – ADULTES Conditions et modalités de participation :

La participation au présent concours est gratuite et réservée aux seuls résidents Balmanais. Une seule participation est autorisée par personne. La photographie sera présentée en format A4 ou de dimension minimale de 20 cm X 30 cm. Toutes les techniques seront acceptées, tous les genres photographiques pourront être abordés. Le dépôt des photographies s’effectuera du lundi 17 avril au vendredi 12 mai 2023 uniquement à l’adresse suivante :

Hôtel de Ville – 8 allée de l’Appel du 18 juin 1940 – 31130 BALMA à l’attention du Service Enfance-Jeunesse Chaque photographie devra être accompagnée des informations suivantes :

– Nom et prénom de l’auteur (et le cas échéant de son responsable légal)

– Date de naissance

– Adresse postale

– Numéro de téléphone et/ou e-mail. Les photos seront exposées à la Médiathèque municipale du 22 au 31 mai 2023. À télécharger : Règlement concours – Un sportif dans ma ville Balma Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://mairie-balma.fr/wp-content/uploads/2023/02/R%C3%A8glement-concours-photos-Un-sportif-dans-ma-ville1.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

