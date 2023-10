Cet évènement est passé Semaine Européenne de la réduction des déchets – Mercredi 23 novembre Balma Balma Catégories d’Évènement: Balma

Semaine Européenne de la réduction des déchets – Mercredi 23 novembre
Mercredi 23 novembre 2022, 14h00
Sur inscription

À l’ancien Espace Jeunes, avenue du Calvel (derrière le centre de loisirs des Mourlingues) « Noël zéro déchet », atelier parents/enfants à partir de 7 ans. Inscription obligatoire* De 15H30 à 17H

À l’ancien Espace Jeunes, avenue du Calvel (derrière le centre de loisirs des Mourlingues) « Économie circulaire », atelier enfants à partir de 9 ans. Inscription obligatoire* De 19H à 22H

À L'Odyssée, Place de la Libération
Projection de film « Fast-Fashion, les dessous de la mode à bas prix », suivi d'un débat animé par Zéro Waste Toulouse.

