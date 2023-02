Ballroom Dance in Broadway Dancing le Broadway Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Portes-lès-Valence

Ballroom Dance in Broadway Dancing le Broadway, 25 février 2023, Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence. Ballroom Dance in Broadway Avenue Salvador Allende Dancing le Broadway Zone Commerciale Nationale 7 Portes-lès-Valence Drome Dancing le Broadway Avenue Salvador Allende

2023-02-25 21:00:00 – 2023-02-25

Dancing le Broadway Avenue Salvador Allende

Portes-lès-Valence

Drome Portes-lès-Valence Après le succès de la première Mensuelle ou vous étiez plus de 200 danseurs, on remets ça chaque 4ème Samedi du mois.

Une initiation aura lieu avec Jean Marie de danse attitude sur une Line Dance et le titre She Bangs de Ricky Martin.

Danse de Salon. contact@dancing-broadway.com +33 7 67 01 67 35 https://www.dancing-broadway.com/ Dancing le Broadway Avenue Salvador Allende Portes-lès-Valence

dernière mise à jour : 2023-02-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Portes-lès-Valence Autres Lieu Portes-lès-Valence Zone Commerciale Nationale 7 Adresse Portes-lès-Valence Drome Dancing le Broadway Avenue Salvador Allende Ville Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence lieuville Dancing le Broadway Avenue Salvador Allende Portes-lès-Valence Departement Drome

Portes-lès-Valence Zone Commerciale Nationale 7 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portes-les-valence portes-les-valence/

Ballroom Dance in Broadway Dancing le Broadway 2023-02-25 was last modified: by Ballroom Dance in Broadway Dancing le Broadway Portes-lès-Valence Zone Commerciale Nationale 7 25 février 2023 Avenue Salvador Allende Dancing le Broadway Zone Commerciale Nationale 7 Portes-lès-Valence Drôme Dancing le Broadway Portes-lès-Valence Drôme Portes-lès-Valence, Drôme

Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Drome