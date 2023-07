Ballooon sur mer MAIF Social Club Paris, 2 septembre 2023, Paris.

Du samedi 02 septembre 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Un week-end à la mer, ça vous tente ? On commence la rentrée en douceur, les pieds dans l’eau ou presque… Durant tout le week-end, profitez de l’installation participative et ludique « Ballooon sur mer » de Florence Doléac.

Petits et grands, vous êtes invités à plonger, vous enfoncer, vous lover ou encore grimper entre ses reliefs composés de multiples balles colorées de différentes tailles. La sculpture géante s’anime en fonction de vos mouvements. Par ses surfaces et ses filets, la Grande bleue évoque l’océan et la plage entre espace de jeu régressif et lieu de repos.

Toute la journée, vous pourrez participer à des lectures de contes, faire une pause, lire un livre de notre bibliothèque, écouter de la musique, contempler, discuter, dormir. Bref, prendre le temps, avant de reprendre votre parcours des Traversées du Marais.

Cet événement vous est proposé dans le cadre du festival des Traversées du Marais qui se déroule le premier week-end de septembre 2023.

Horaires :

Samedi 10h – 19h

Dimanche 10h – 17h

Crédit © Kiblind Agence (Direction de création) / Morgane Fadanelli (Illustration)

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Contact : https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/ballooon-sur-mer/ +33144925090 maifsocialclub-paris@maif.fr

