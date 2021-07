Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy BALLOON Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy, le lundi 19 juillet à 20:30

Durée :1h 42min Réalisateur : Pema Tseden Interprètes :Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso, Konchok, Dudul **Synopsis** : Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à la politique de l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la contraception, pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La maigre réserve de préservatifs qu’elle se procure au compte-gouttes devient alors son bien le plus précieux. Le jour où elle surprend ses enfants en train de jouer dehors avec les « ballons » volés sous son oreiller, Drolkar sait aussitôt qu’elle va devoir tout affronter : les reproches des aînés, le poids de la tradition, le regard des hommes. Et une naissance à veni drame – Art et Essai- VOST Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

2021-07-19T20:30:00 2021-07-19T22:00:00

