Ils ont pu, dans un second temps, être accueillis au barrage. A l’occasion des 70 ans du barrage et dans le cadre d’un partenariat « Communauté de communes Sumène-Artense / Conseil Départemental du Cantal / EDF » autour du développement de la pratique artistique, les enfants de quatre de ces écoles (Champagnac, Champs-sur-Tarentaine, Lanobre et Saignes) ont dessiné sur des ballons géants de 2mx2m ce qui pour eux représentait « le plus beau barrage du monde ! ». Chaque ballon sera gonflé à l’hélium et l’ensemble de cette collection exceptionnelle sera officiellement présentée en présence des enfants, de leurs parents et de de représentants des partenaires lors d’un vernissage inédit. A admirer le nez en l’air Avant les congés scolaires d’été, plus de 200 enfants des écoles de communes situées proche du barrage ont bénéficié en classe de présentation de l’hydroélectricité grâce à des mini « conférences ». Barrage de Bort les Orgues,au pied lieu dit GRANGES, 15270 LANOBRE Lanobre Cantal

