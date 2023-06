ESCAPE GAME AU FIL DE L’EAU Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle, 28 juin 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Saint-Maurice-sur-Moselle,Vosges

Balade et jeu d’évasion grandeur nature proposée par Philippe BEAUD. L’occasion de s’évader, de découvrir les patrimoines naturels et la Doller en particulier tout en s’amusant sur 6 km avec des dénivelés d’environ 200 mètres en descente. Départ du Lac d’Alfeld, au pont des Malgaches jusqu’à l’église de Sewen (profil descendant, enfant marcheur). Renseignements et inscriptions auprès de la Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace par téléphone ou par mail.. Tout public

Lundi à 14:00:00 ; fin : . 0 EUR.

Ballon d’Alsace Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est



Philippe BEAUD proposes a walk and a life-size escape game. A fun way to get away from it all, and discover our natural heritage, especially the Doller River, over a 6 km stretch with a downhill gradient of around 200 m. Start at Lac d’Alfeld, Pont des Malgaches to Sewen church (downhill profile, child walkers). Information and registration at the Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace by phone or e-mail.

Un paseo por la naturaleza y un juego de escape dirigidos por Philippe BEAUD. Una oportunidad para evadirse, descubrir el patrimonio natural y el Doller en particular, y divertirse al mismo tiempo. El paseo de 6 km tiene una pendiente descendente de unos 200 metros. Salida desde el Lac d’Alfeld, en el puente des Malgaches, hasta la iglesia de Sewen (perfil descendente, niños caminantes). Información e inscripciones en la Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace por teléfono o correo electrónico.

Von Philippe BEAUD angebotener Spaziergang und Fluchtspiel in Naturgröße. Die Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen, das Naturerbe und insbesondere den Fluss Doller zu entdecken und sich dabei auf 6 km mit einem Höhenunterschied von etwa 200 Metern bergab zu amüsieren. Start am Alfelder See, an der Brücke der Malgaches bis zur Kirche von Sewen (absteigendes Profil, Kinderwanderer). Informationen und Anmeldungen bei der Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace per Telefon oder E-Mail.

