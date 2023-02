BALLETS JAZZ DE MONTREAL ESSENCE LE CADRAN – LE TANGRAM, 16 mars 2023, EVREUX.

BALLETS JAZZ DE MONTREAL ESSENCE LE CADRAN – LE TANGRAM. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:00 (2023-03-16 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

LE TANGRAM (L-1-1123859 / 2-1123871 / 3-1123872) Présente : ce spectacle . Cinquante ans ! Ça se fête et c’est ce que font les Ballets Jazz Montréal avec « Essence ». Ils ont conçu un spectacle en trois temps qui témoigne de la mémoire et augure de l’avenir. Trois femmes, trois chorégraphes sont les invitées de cet anniversaire. Aszure Barton et Crystal Pite, révélées par les BJM, appartiennent à son histoire, et Ausia Jones, actuellement artiste invitée, représente la nouvelle génération.

LE CADRAN – LE TANGRAM EVREUX Boulevard de Normandie Eure

