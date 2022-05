BALLET2RUE, quand Mozart rencontre le hip-hop… Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Danse —– **Mohamed Rouabah, Cie Metamorphoz, Association Dell’Arte dans le cadre des rencontres Toucouleurs** Une symphonie de Mozart et des personnages tout de noir et blanc vêtus, masqués de blanc, tels des « Pierrot », projettent les spectateurs dans un univers décalé alliant la danse hip-hop et la musique classique. Chaque morceau est un tableau visuel dansant évoquant l’amour, la solitude, la mort, l’abandon ou encore la joie. Ces chorégraphies mêlent poésie, émotion et technicité, et permettent de briser les barrières des stéréotypes. **Informations & réservations** Association Dell’Arte / dellarte.fr / 05 61 76 58 48 Culture Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

