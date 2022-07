Ballet : » Puccini », 6 octobre 2022, .

Ballet : » Puccini »



2022-10-06 20:30:00 – 2022-10-06

23 26 EUR Disparu il y a près d’un siècle, Giacomo Puccini avait ce don de composer, au sein de ses opéras, des personnages féminins mémorables. Le chorégraphe Julien Lestel a choisi de faire révérence au génie musical du maestro italien.

De Manon Lescaut à Tosca, de La Bohème à Madame Butterfly, ce ballet pour onze interprètes décuple la beauté des grands arias et les puissances orchestrales d’opéras mythiques, mais remet aussi en lumière des œuvres plus méconnues.

Tout en épure, par un jeu de clairs-obscurs, la scénographie sculpte l’espace et magnifie le mouvement chorégraphique : un enchantement.

2-PUCCINI@Claude Masse

