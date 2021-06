Ballet « Notre-Dame de Paris » Carentan-les-Marais, 17 juin 2021-17 juin 2021, Carentan-les-Marais.

Ballet « Notre-Dame de Paris » 2021-06-17 19:00:00 19:00:00 – 2021-06-17 Rue Holgate Carentan

Carentan-les-Marais Manche

Projection Projection du nouveau spectacle « Notre-Dame de Paris ».

Retransmission en direct de l’Opéra Bastille. Ballet en 2 actes et treize tableaux.

Première pièce de Roland Petit créée pour le Ballet de l’Opéra de Paris en 1965, Notre-Dame de Paris réunit tous les ingrédients du grand spectacle. Le ballet s’inspire du chef-d’œuvre de Victor Hugo, avec ses personnages hauts en couleur : la belle Esmeralda, l’attachant Quasimodo, le machiavélique Frollo et le cynique Phoebus. Yves Saint Laurent signe des costumes colorés et graphiques dans les décors du peintre René Allio qui restituent la splendeur de la cathédrale parisienne. La chorégraphie traduit toute la force expressive de ces personnages confrontés à une histoire d’amour et de mort, entourés de l’ensemble du Corps de Ballet.

Projection Projection du nouveau spectacle « Notre-Dame de Paris ».

Retransmission en direct de l’Opéra Bastille. Ballet en 2 actes et treize tableaux.

Première pièce de Roland Petit créée pour le Ballet de l’Opéra de Paris en 1965, Notre-Dame de…

https://www.noecinemas.com/carentan/

Projection Projection du nouveau spectacle « Notre-Dame de Paris ».

Retransmission en direct de l’Opéra Bastille. Ballet en 2 actes et treize tableaux.

Première pièce de Roland Petit créée pour le Ballet de l’Opéra de Paris en 1965, Notre-Dame de…

Projection Projection du nouveau spectacle « Notre-Dame de Paris ».

Retransmission en direct de l’Opéra Bastille. Ballet en 2 actes et treize tableaux.

Première pièce de Roland Petit créée pour le Ballet de l’Opéra de Paris en 1965, Notre-Dame de Paris réunit tous les ingrédients du grand spectacle. Le ballet s’inspire du chef-d’œuvre de Victor Hugo, avec ses personnages hauts en couleur : la belle Esmeralda, l’attachant Quasimodo, le machiavélique Frollo et le cynique Phoebus. Yves Saint Laurent signe des costumes colorés et graphiques dans les décors du peintre René Allio qui restituent la splendeur de la cathédrale parisienne. La chorégraphie traduit toute la force expressive de ces personnages confrontés à une histoire d’amour et de mort, entourés de l’ensemble du Corps de Ballet.