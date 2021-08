Ballet National de Sibérie Centre Culturel L’Orangerie, 17 mars 2022, Roissy-en-France.

Ballet National de Sibérie

Centre Culturel L’Orangerie, le jeudi 17 mars 2022 à 20:00

Ce ballet propose un voyage éblouissant vers la Sibérie, vers le merveilleux de sa culture et la performance de ses artistes. On retrouve les filles toupies et les fameux pas glissés des plus belles danseuses de Sibérie. Ce sont ces danseurs qui virevoltent, tournoient, bondissent à des hauteurs avec une aisance et une rigueur inimaginables. Tous, hommes et femmes sont maîtres d’une technique remarquable. On y retrouve la fantaisie acrobatique “à la Russe”, mais également cette attirance russe pour la pureté de la ligne du corps de ballet. Entre mouvement et lenteur, rythmes impétueux, prouesses techniques et beauté formelle, le Ballet National de Sibérie nous raconte la Russie éternelle. Certains tableaux ont une envergure impressionnante tant par le nombre d’artistes sur scène (plus de cinquante) que par la mise en scène, les costumes chatoyants. Les chorégraphies sont à la fois simples et complexes. Elles reposent sur une discipline parfaite et une musicalité sans faille. Le Ballet National de Sibérie est lauréat de nombreux prix et concours internationaux en Allemagne, Mongolie, Tunisie, Vietnam… il a déjà parcouru plus de soixante-dix pays à l’occasion de ses tournées.

Sur réservation

À 20 h au Centre culturel L’Orangerie

Centre Culturel L’Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T22:15:00