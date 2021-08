Ballet national de Russie “Kazan” : « La grande route de la Soie » par Wip Assocation Bergerac, 15 mars 2022, Bergerac.

Ballet national de Russie “Kazan” : « La grande route de la Soie » par Wip Assocation 2022-03-15 20:30:00 – 2022-03-15 22:00:00 Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet

Bergerac 24100

Cet ensemble exceptionnel a été créé il y a 20 ans afin de promouvoir la culture nationale des rives de la Volga.Sur des rythmes souvent vertigineux et les performances époustouflantes de ses danseurs, les chorégraphies traditionnelles s’imbriquent avec des danses plus contemporaines. Des danseurs qui virevoltent et bondissent avec une aisance et une rigueur inimaginable… La route de la Soie…. c’est l’histoire de ce périple qui traverse tous les pays d’Asie orientale et centrale… et l’on traverse tous ces pays à la rencontre de leurs légendes, leurs coutumes, leur culture, leurs danses et musiques… Le spectateur est embarqué dans ce voyage qui traverse pays et époques… C’est à la fois un partage d’émotion et d’admiration. La presse est unanime pour saluer ce triomphe et souligner le caractère unique et exceptionnel du Ballet National de Kazan ! Pour un soir à Bergerac …

+33 5 53 57 71 51

ballet de kazan la route de la soie

dernière mise à jour : 2021-07-13 par