Ballet National de Russie Casino Barrière Bordeaux, 31 mars 2022, Bordeaux.

Ballet National de Russie

Casino Barrière Bordeaux, le jeudi 31 mars à 20:30

Le Ballet national de Kazan est un ensemble exceptionnel. Créé il y a 20 ans dans le but de promouvoir le caractère unique de cette culture nationale étonnante qui s’est construite au cours des 1000 dernières années sur les rives de la Volga dans la république du Tatarstan. Aujourd’hui, ce ballet est devenu la « carte de visite » de Kazan. Sur des rythmes souvent vertigineux et les performances époustouflantes de ses danseurs les chorégraphies traditionnelles s’imbriquent avec des danses plus contemporaines. Des danseurs qui virevoltent et bondissent avec une aisance et une rigueur inimaginable. Le niveau des costumes est très élevé entre harmonie des couleurs chatoyantes, élégance d’une sensualité particulière et fourrure, soie et bijoux. La soie, il en sera question dans ce nouveau spectacle puisque c’est autour de « La grande route de la soie » qu’il est construit. C’est l’occasion de faire connaissance avec l’histoire de ce périple de la soie qui traversait tous les pays d’Asie orientale et centrale. Et l’on traverse tous ces pays, de la chine à l’Egypte en passant par le Caucase, la Bulgarie, Venise… à la rencontre de leurs légendes, leurs coutumes, leur culture, leurs danses et musiques. Le spectateur est embarqué dans ce voyage qui traverse pays et époques. De partout, dans les nombreux pays où cet ensemble se produit, l’accueil est enthousiaste, le public est partagé entre émotion et admiration. La presse est unanime pour saluer ce triomphe et souligne le caractère unique et exceptionnel du Ballet National de Kazan. Un spectacle pour toute la famille.

A partir de 34€

La Grande Route de la soie

Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux Le Lac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T20:30:00 2022-03-31T21:30:00