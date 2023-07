BALLET NATIONAL DE MARSEILLE. ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE Ballet National de Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille BALLET NATIONAL DE MARSEILLE. ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE Ballet National de Marseille Marseille, 16 septembre 2023, Marseille. BALLET NATIONAL DE MARSEILLE. ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE Samedi 16 septembre, 10h00 Ballet National de Marseille Sur inscription Découverte du bâtiment accueillant le Ballet National mais également l’Ecole Supérieure Nationale de Danse oeuvre de Roland Simounet, véritable ode architecturale à la Méditerrannée. Ballet National de Marseille 20 Boulevard de Gabès, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

