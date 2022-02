BALLET – L’OISEAU DE FEU & LE SACRE DU PRINTEMPS Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

BALLET – L'OISEAU DE FEU & LE SACRE DU PRINTEMPS Reims, 21 mai 2022, Reims. OPERA DE REIMS 1 Rue de Vesle

2022-05-21 – 2022-05-21 OPERA DE REIMS 1 Rue de Vesle

Reims Marne Malandain Ballet Biarritz | Stravinski. Depuis les mythiques Ballets russes, la musique de Stravinski n’a cessé d’inspirer les chorégraphes. Aujourd’hui, le Malandain Ballet Biarritz s’en empare, en réunissant dans un même programme L’Oiseau de feu et Le Sacre du printemps, chorégraphiés respectivement par Thierry Malandain et Martin Harriague, artiste associé au Centre Chorégraphique National. Thierry Malandain n’en est pas à son coup d’essai concernant Stravinski, ayant déjà imaginé un Pulcinella puis un duo intitulé Entre deux.

Pour sa version de L’Oiseau de feu, il s’éloigne du conte créé en 1910, pour privilégier une vision teintée de spiritualité où les oiseaux sont des passeurs de lumière portant au cœur des hommes la consolation et l’espoir.

La beauté et le raffinement de la chorégraphie, portée par les 22 danseurs de la compagnie, entraînent le spectateur vers le céleste, en parfaite intelligence avec la musique. Pour Martin Harriague, le Sacre du printemps (1913) est une première incursion dans l’univers du musicien russe.

Le martèlement rythmique qui donne à l’œuvre sa force sauvage convient à merveille à son langage chorégraphique, explosif et terrien. Très inspiré par le rapport entre l’homme et la nature, le chorégraphe s’est concentré sur la force jaillissante de la vie, faisant du Sacre, un rite primitif, animé par la puissance virtuose des corps. L’Oiseau de feu & Le Sacre du printemps OPERA DE REIMS 1 Rue de Vesle Reims

