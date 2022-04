BALLET : LE LAC DES CYGNES Saint-Brevin-les-Pins, 19 mai 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

BALLET : LE LAC DES CYGNES Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins

2022-05-19 20:15:00 – 2022-05-19 Cinéjade Avenue des Frères Lumière

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Diffusion du ballet en direct du Royal Opéra House de Londres.

Synopsis

Ce conte de fées classique représente la bataille entre le bien et le mal, et la tentative de l’amour de tout surmonter.

La magie des lacs, des forêts et des palais prend vie grâce aux décors scintillants de John Macfarlane et à la sublime partition de Tchaïkovski.

La somptueuse production du Lac des Cygnes du Royal Ballet revient sur la scène du Royal Opera House après que sa reprise en 2020 a été interrompue par la fermeture des théâtres due à la pandémie.

Ce classique du répertoire témoigne de l’inexorable amour du classicisme et de la musicalité innée du défunt chorégraphe Liam Scarlett, qui rayonnent à travers cette production.

Distribution

Lauren Cuthbertson(Odette/Odile),

TBC(PrinceSiegfried)

Le chœur du Royal Opera

L’orchestre du Royal Opera House

Crédits

Chorégraphie originale : MariusPetipa et LevIvanov

Musique : PiotrIlitch Tchaïkovski

Production : Liam Scarlett

Chorégraphie additionnelle : Liam Scarlett et Frederick Ashton

Décorateur : John Macfarlane

Éclairagiste : David Finn

Durée : 3h20 (inclut deux entractes)

Langue : N/A

Genres : Romance/Conte de fées/Classique

Diffusion du ballet en direct du Royal Opéra House de Londres.

Synopsis

Ce conte de fées classique représente la bataille entre le bien et le mal, et la tentative de l’amour de tout surmonter.

La magie des lacs, des forêts et des palais prend vie grâce aux décors scintillants de John Macfarlane et à la sublime partition de Tchaïkovski.

La somptueuse production du Lac des Cygnes du Royal Ballet revient sur la scène du Royal Opera House après que sa reprise en 2020 a été interrompue par la fermeture des théâtres due à la pandémie.

Ce classique du répertoire témoigne de l’inexorable amour du classicisme et de la musicalité innée du défunt chorégraphe Liam Scarlett, qui rayonnent à travers cette production.

Distribution

Lauren Cuthbertson(Odette/Odile),

TBC(PrinceSiegfried)

Le chœur du Royal Opera

L’orchestre du Royal Opera House

Crédits

Chorégraphie originale : MariusPetipa et LevIvanov

Musique : PiotrIlitch Tchaïkovski

Production : Liam Scarlett

Chorégraphie additionnelle : Liam Scarlett et Frederick Ashton

Décorateur : John Macfarlane

Éclairagiste : David Finn

Durée : 3h20 (inclut deux entractes)

Langue : N/A

Genres : Romance/Conte de fées/Classique

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-04-18 par