BALLET FOLKLORIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE TARAPACA

BALLET FOLKLORIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE TARAPACA, 10 août 2022, . BALLET FOLKLORIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE TARAPACA

2022-08-10 – 2022-08-10 Ballet Folklorique de l’Université de Tarapaca – CHILI

À travers leurs musiques, leurs chants et leurs danses, les danseuses vous feront rêver par la beauté de leurs costumes, la grâce de leurs mouvements, leur souplesse.

Comme sa nature, le folklore du Chili est particulièrement riche et diversifié.

Plusieurs tableaux, de la cordillère des Andes au cœur du pacifique avec l’île de Pâques vous feront apprécier cet Ensemble.



Accès libre dans la limite des places disponibles- Réservation conseillée sur www.saint-brevin.fr Ballet Folklorique de l’Université de Tarapaca – CHILI

Accès libre dans la limite des places disponibles- Réservation conseillée sur www.saint-brevin.fr

