«Ballet et architecture» Centre de Russie pour la science et la culture Catégorie d’évènement: Paris

«Ballet et architecture» Centre de Russie pour la science et la culture, 1 mars 2022, . «Ballet et architecture»

du mardi 1 mars au jeudi 31 mars à Centre de Russie pour la science et la culture

**1–31 mars** _Pour la 150e anniversaire de la naissance de Sergueï Diaghilev._ **Projet photographique «Ballet et architecture»** 20 œuvres de **Valeri Melnikov** photojournaliste spécial de l’agence « Sputnik ». Exposition extérieure et sur le site de la MRSC à Paris.

Exposition extérieure

Projet photographique Centre de Russie pour la science et la culture 61 rue Boissière Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T19:00:00;2022-03-07T09:00:00 2022-03-07T19:00:00;2022-03-08T09:00:00 2022-03-08T19:00:00;2022-03-09T09:00:00 2022-03-09T19:00:00;2022-03-10T09:00:00 2022-03-10T19:00:00;2022-03-11T09:00:00 2022-03-11T19:00:00;2022-03-12T09:00:00 2022-03-12T19:00:00;2022-03-13T09:00:00 2022-03-13T19:00:00;2022-03-14T09:00:00 2022-03-14T19:00:00;2022-03-15T09:00:00 2022-03-15T19:00:00;2022-03-16T09:00:00 2022-03-16T19:00:00;2022-03-17T09:00:00 2022-03-17T19:00:00;2022-03-18T09:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T19:00:00;2022-03-20T09:00:00 2022-03-20T19:00:00;2022-03-21T09:00:00 2022-03-21T19:00:00;2022-03-22T09:00:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T19:00:00;2022-03-24T09:00:00 2022-03-24T19:00:00;2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T19:00:00;2022-03-27T09:00:00 2022-03-27T19:00:00;2022-03-28T09:00:00 2022-03-28T19:00:00;2022-03-29T09:00:00 2022-03-29T19:00:00;2022-03-30T09:00:00 2022-03-30T19:00:00;2022-03-31T09:00:00 2022-03-31T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre de Russie pour la science et la culture Adresse 61 rue Boissière lieuville Centre de Russie pour la science et la culture Departement Paris

Centre de Russie pour la science et la culture Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

«Ballet et architecture» Centre de Russie pour la science et la culture 2022-03-01 was last modified: by «Ballet et architecture» Centre de Russie pour la science et la culture Centre de Russie pour la science et la culture 1 mars 2022 Centre de Russie pour la science et la culture

Paris