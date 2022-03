Ballet du Capitole « Toulouse-Lautrec » Grand Théâtre des Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Ballet du Capitole « Toulouse-Lautrec » Grand Théâtre des Cordeliers, 28 septembre 2022, Albi. Ballet du Capitole « Toulouse-Lautrec »

du mercredi 28 septembre au jeudi 29 septembre à Grand Théâtre des Cordeliers

La danse fut un sujet central dans l’oeuvre de Toulouse- Lautrec, peintre des fêtes parisiennes, des cabarets, des cirques, des divertissements et des bals. D’un geste de son pinceau ou de son crayon, il nous a donné à voir le mouvement d’un corps, son rythme, son énergie et son humanité. Au tour du chorégraphe Kader Belarbi de s’emparer aujourd’hui de l’oeuvre de Toulouse-Lautrec pour un nouveau dialogue entre la peinture et la danse. Scène Nationale d’Albi Grand Théâtre – Horaires à venir Ballet du Capitole « Toulouse-Lautrec » de Kader Belarbi Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-28T20:00:00 2022-09-28T23:59:00;2022-09-29T20:00:00 2022-09-29T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Grand Théâtre des Cordeliers Adresse Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi Ville Albi lieuville Grand Théâtre des Cordeliers Albi Departement Tarn

Grand Théâtre des Cordeliers Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Ballet du Capitole « Toulouse-Lautrec » Grand Théâtre des Cordeliers 2022-09-28 was last modified: by Ballet du Capitole « Toulouse-Lautrec » Grand Théâtre des Cordeliers Grand Théâtre des Cordeliers 28 septembre 2022 Albi Grand Théâtre des Cordeliers Albi

Albi Tarn