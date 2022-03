Ballet du Bolchoï – Le lac des cygnes Yvetot, 6 mars 2022, Yvetot.

Ballet du Bolchoï – Le lac des cygnes Yvetot

2022-03-06 – 2022-03-06

Yvetot Seine-Maritime

Retransmission en direct de Moscou du ballet du Bolchoï “Le lac des cygnes”.

Synopsis : Ensorcelée par un mauvais génie, Odette est cygne le jour et ne reprend sa forme humaine qu’à la nuit tombée. Sa rencontre avec le Prince Siegfried, qui en tombe amoureux, lui offre l’espoir de rompre ce sort que seul un amour sincère peut briser. Toutefois, le mauvais génie vient compromettre la promesse que le Prince a fait à Odette en usant d’un sortilège imparable. Pourquoi aller voir ce ballet ? La légende de l’énigmatique femme-cygne est un chef-d’œuvre riche en tensions dramatiques qui alterne ballet blanc et coloré. Ce rôle emblématique d’Odette/Odile est interprété sur la scène du Bolchoï par l’étoile Olga Smirnova, aussi sensationnelle en cygne noir que saisissante en cygne blanc. L’un des plus grands ballets populaires !

Synopsis : Ensorcelée par un mauvais génie, Odette est cygne le jour et ne reprend sa forme humaine qu’à la nuit tombée. Sa rencontre avec le Prince Siegfried, qui en…

noe@noecinemas.com +33 2 32 70 43 64 https://www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere/

