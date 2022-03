Ballet du Bolchoï au cinéma Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Ballet du Bolchoï au cinéma Martigues, 7 novembre 2021, Martigues. Ballet du Bolchoï au cinéma Route D’Istres Multiplexe le Palace Martigues

2021-11-07 16:00:00 – 2021-11-07 Route D’Istres Multiplexe le Palace

Martigues Bouches-du-Rhône – Dimanche 7 novembre 2021 à 16h : “Spartacus”, en direct de Moscou.

– Dimanche 19 décembre 2021 à 16h : “casse-noisette”, filmé à Moscou.

– Dimanche 23 janvier 2022 à 16h : “Joyaux”, en direct de Moscou.

– Dimanche 6 mars 2022 à 16h : “Le lac des cygnes”, filmé à Moscou.

– Dimanche 1er mai 2022 à 17h : “La fille du pharaon”, en direct de Moscou. Le Ballet du Bolchoï est de retour en direct de Moscou dans les cinémas !

