Ballet – dîner : Casse-Noisette Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Ballet – dîner : Casse-Noisette Marseille, 31 décembre 2022, Marseille . Ballet – dîner : Casse-Noisette 56 Traverse De la Buzine Château de la Buzine La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée Marseille Bouches-du-Rhône Château de la Buzine 56 Traverse De la Buzine

2022-12-31 – 2022-12-31

Château de la Buzine 56 Traverse De la Buzine

Marseille

Bouches-du-Rhône EUR 10 70 À l’occasion de notre soirée spéciale pour le Réveillon de la Saint-Sylvestre, venez découvrir ou redécouvrir ce classique revisité par la Royal Opera House à 18h.



Le soir de Noël, deux enfants reçoivent, entre autres cadeaux, un étrange casse-noisette. Celui-ci a la forme d’un petit bonhomme pourvu de grandes dents. Alors que la fête touche à sa fin et que les membres de la famille vont se coucher, la petite fille s’attarde dans la chambre des jouets.

Elle est irrésistiblement attirée par le casse-noisette. Au moment où sonnent les douze coups de minuit, tous les jouets s’animent, composant un merveilleux ballet féerique, et l’étrange casse-noisette les emporte tous vers le pays des fées.

Marie découvre un monde magique où tout est possible, et où le bonheur est simple à obtenir…



Un dîner de fête au restaurant du Château vous est ensuite proposé dès 20h45 pour clôturer l’année 2022 (possibilité d’assister à la projection sans le repas). Venez découvrir ou redécouvrir ce classique.

Projection spéciale Réveillon. http://labuzine.com/fr Château de la Buzine 56 Traverse De la Buzine Marseille

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Marseille La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée Adresse Marseille Bouches-du-Rhône Château de la Buzine 56 Traverse De la Buzine Ville Marseille lieuville Château de la Buzine 56 Traverse De la Buzine Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Marseille La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Ballet – dîner : Casse-Noisette Marseille 2022-12-31 was last modified: by Ballet – dîner : Casse-Noisette Marseille Marseille La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée 31 décembre 2022 56 Traverse De la Buzine Château de la Buzine La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée Marseille Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône marseille

Marseille Bouches-du-Rhône