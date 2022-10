Ballet de Sorcières, 30 octobre 2022, .

Ballet de Sorcières



2022-10-30 – 2022-10-30

EUR 8 10 Elle, c’est la conteuse : petit personnage vif et malicieux, elle bouffe, s’empiffre, se goinfre d’histoires de… sorcières !



Et une seule chose la hante : comment reconnaître une sorcière ?

Pour certaines, c’est du tout vu : nez crochu, chapeau pointu, poil au menton, verrue sur le front, chat noir pour compagnon, on connaît la chanson ! C’est un classique…



Mais pour d’autres, c’est plus difficile ; elles passent inaperçues. Des blondes, des brunes, des rousses… Méfiance ! Les sorcières d’aujourd’hui s’habillent normalement et ressemblent à la plupart des femmes. Voilà pourquoi elles sont si difficiles à repérer…



C’est à travers deux contes, « Cul de citrouille » et « Ma mère est une sorcière », que vous allez explorer ce nouveau monde des sorcières.

Frissons garantis !



La Senna’ga Cie

Spectacle de magie de 4 à 10 ans.

