Ballet de l’opéra national de Bordeaux « Soirée Grands Duos » Andernos-les-Bains, 5 mai 2022, Andernos-les-Bains.

Ballet de l’opéra national de Bordeaux « Soirée Grands Duos » Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains

2022-05-05 – 2022-05-05 Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux

Andernos-les-Bains Gironde Andernos-les-Bains

Une vraie soirée de gala, à la fois éclectique et ambitieuse pour un beau moment de danse !

Le pas de deux est en soi l’essence du ballet, où deux personnages et leurs interprètes doivent dépasser la danse et aller au plus près d’eux-mêmes.

Les duos de Marius Petipa, le Corsaire Conrad et la bellissime Médora fêtent leur attirance mutuelle ! Le réveil de la Belle au bois dormant par le Prince ou encore Basile et Kitri dans Don Quichotte, l’un des

duos les plus virtuoses de tout le répertoire.

Le bouquet final appartiendra à Celestial de Garett Smith, un septuor

lumineux et poétique, créé il y a peu au Théâtre Mariinski de Saint Petersbourg.

Tout public à partir de 8 ans.

+33 5 56 82 02 95

FREDERIC DESMESURE/0603171227

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains

