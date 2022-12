Ballet de l’Opéra du Rhin : Giselle Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Ballet de l’Opéra du Rhin : Giselle Mulhouse, 26 janvier 2023, Mulhouse . Ballet de l’Opéra du Rhin : Giselle 39 Rue de la Sinne Mulhouse Haut-Rhin

2023-01-26 20:00:00 – 2023-01-31 22:00:00 Mulhouse

Haut-Rhin EUR L’Opéra national du Rhin vous propose d’assister à une représentation du ballet Giselle, devenu un classique incontournable du répertoire romantique. Pour ce spectacle, c’est une lecture très contemporaine qui vous en est proposée. +33 825 84 14 84 Mulhouse

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse 39 Rue de la Sinne Mulhouse Haut-Rhin Ville Mulhouse lieuville Mulhouse Departement Haut-Rhin

Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Ballet de l’Opéra du Rhin : Giselle Mulhouse 2023-01-26 was last modified: by Ballet de l’Opéra du Rhin : Giselle Mulhouse Mulhouse 26 janvier 2023 39 Rue de la Sinne Mulhouse Haut-Rhin Haut-Rhin Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin