BALLET CYCLISTE Lavalette, 4 décembre 2022, Lavalette.

BALLET CYCLISTE

Route de Caux Lavalette Aude

2022-12-04 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-04 19:00:00 19:00:00

Lavalette

Aude

8.5 8.5 EUR

La Bande à Tyrex est un BALLET CYCLISTE MUSICAL et virevoltant qui réunit neuf personnes.

Ça roule, ça s’entasse, ça s’empile, ça accélère, ça dérape. Un fourmillement de roues, une effervescence de vitalité.

Joyeuse cohue roulante, délurée et musicale, La Bande à Tyrex s’empare du vélo acrobatique et le décline en une infinité de formes, d’équilibres et de déséquilibres. Un spectacle à l’image de la bande, débridé, généreux et plein de tendresse.

Un spectacle singulier, une création collective acrobatique et généreuse qui s’empare du vélo acrobatique et le décline dans une infinité de formes. A l’image de l’équipe artistique, nous voulons que ce spectacle soit Rock’n’Roll et absurde, généreux et investi.

Lavalette

