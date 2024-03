Ballet « Casse Noisette » Déols, dimanche 3 novembre 2024.

Dimanche

Découvrez la magie de Noël avec le chef d’œuvre atemporel de Tchaïkovski !

Franceconcert est fier de présenter Casse-Noisette, Le Ballet et L’Orchestre dans une nouvelle production originale. Faites l’expérience de cet incontournable du ballet en 2024 et 2025 !

Dans ce conte de Noël, la jeune Clara reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Au cours d’une nuit animée par une mystérieuse magie, les jouets, menés par Casse-Noisette, se livrent à une bataille acharnée contre les affreuses souris de la maison. Effrayée par les événements, Clara décide d’affronter ses peurs et se jette au combat, parvenant à sauver son cher Casse-Noisette. Celui-ci, ému par son courage et rempli de gratitude, se transforme en prince charmant et transporte Clara vers un royaume féérique.

Grand ballet en deux actes, Casse-Noisette est présenté au public pour la 1ère fois en décembre 1892 à Saint-Pétersbourg au Théâtre Mariinsky. De nos jours, ce spectacle reste sans aucun doute l'un des ballets les plus joués au monde.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-03 16:00:00

fin : 2024-11-03

Rue Eugène Viollet-le-Duc

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire info@mach36.fr

