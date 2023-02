BALLET BC LA COMETE SCENE NATIONALE CHALONS EN CHAMPAGNE Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne

BALLET BC LA COMETE SCENE NATIONALE, 7 février 2023, CHALONS EN CHAMPAGNE. Un spectacle à la date du 2023-02-07 à 20:30. Tarif : 25.8 à 25.8 euros. Canada Durée 1h35 avec 2 entractes Le Ballet BC de Vancouver nous propose un programme regroupant trois chorégraphes dont les univers semblent parfois aux antipodes les uns des autres. La soirée commence tout en douceur au son d'un quintette de Saint-Saëns et se termine aux rythmes de la house music. Entre ces deux extrêmes, se trouve la pièce de résistance de la soirée… Medhi Walerski, directeur artistique de Ballet BC présente GARDEN interprétée par une dizaine de danseurs. Leurs mouvements se fondent à la musique du Quintette en la mineur op. 14 de Camille Saint-Saëns. Les interactions entre les danseurs semblent refléter le dialogue entre le piano et les cordes. Fluide. Élégant. Apaisant. Dans The Statement de la chorégraphe Canadienne Crystal Pite, nous voilà projetés dans une salle de conférence où le ton monte. On comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave dans le milieu professionnel des quatre protagonistes qui se donnent la réplique. Le scénario du Canadien Jonathon Young donne juste assez d'informations pour qu'on comprenne que des supérieurs hiérarchiques mettent tout en œuvre afin qu'on ne les tienne pas pour responsables de la catastrophe. Ils ordonnent à leurs subalternes de publier une déclaration publique en ce sens. Bedroom Folk, de la chorégraphe Sharon Eyal (Israël), avec la participation de Gai Behar (Israël), pièce emblématique du répertoire de tournée du Ballet BC, repose sur les impulsions électroniques répétitives d'Ori Lichtik qui servent de moteur au ballet. Les mouvements d'ensemble sont coordonnés avec une précision telle qu'on pourrait croire, à certains moments, que la robotique s ?est immiscée dans le spectacle.

