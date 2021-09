BALLET BAR L’Ancre des mots, 12 décembre 2021, Erquy.

BALLET BAR

L’Ancre des mots, le dimanche 12 décembre à 17:00

**BALLET BAR** ————– ### **Pièce chorégraphique pour cinq danseurs, un phonographe et soixante-dix-sept vinyles.** ### La rencontre de cinq virtuoses hip-hop qui, dans un univers proche des clubs de jazz new-yorkais, s’interrogent à travers leur danse sur leur rapport à la musique dans tout ce qu’elle englobe d’inspiration et de poésie. ### Se disputant le choix du vinyle, dans une ambiance musicale allant du jazz au classique, en passant par l’électro, les cinq protagonistes vont faire danser le comptoir, valser les portemanteaux et nous faire voyager à travers le son grésillant d’un antique transistor. Danses, acrobaties et mimes se mêlent, avec humour et dérision. En nourrissant leur danse d’autres disciplines, ces artistes proposent un vrai moment convivial à la fois drôle, généreux et plein d’énergie.

plein tarif 20 €, tarif réduit, 15 €

Ballet Hip Hop burlesque

L’Ancre des mots square Hôtel de Ville, 22430 Erquy Erquy Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T17:00:00 2021-12-12T18:30:00