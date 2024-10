Ballet Bar, Cie Pyramid Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche, vendredi 11 octobre 2024.

Ballet Bar, Cie Pyramid

Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue 14 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Cinq virtuoses du hip-hop investissent un univers inspiré des clubs de jazz new-yorkais. Au son d’un vinyle disputé, entre jazz, classique et électro, ils explorent leur lien à la musique, source d’inspiration poétique. Comptoir dansant, porte-manteaux valseurs… Laissez-vous transporter par le grésillement d’un vieux transistor ! Danses, acrobaties, mimes : humour, dérision et une énergie communicative. Un spectacle convivial, généreux et drôle, où différentes disciplines nourrissent une performance unique. 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-11 20:30:00

fin : 2024-10-11 21:30:00

Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue 14 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact-centreculturel@saint-yrieix.fr

L’événement Ballet Bar, Cie Pyramid Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Pays de Saint-Yrieix

