Ballet au cinéma : Notre Dame de Paris Saint-Jean-Pied-de-Port, 4 décembre 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Ballet au cinéma : Notre Dame de Paris Saint-Jean-Pied-de-Port

2021-12-04 18:00:00 – 2021-12-04

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-Pied-de-Port

France – 1h28 – Ballet en deux actes et treize tableaux

Musique / Maurice Jarre. Livret / Roland Petit. D’après le roman de Victor Hugo Chorégraphie et mise en scène / Roland Petit. Ballet remonté par Luigi Bonino. Décors / René Allio. Costumes / Yves Saint Laurent. Direction musicale / Jean-François Verdier. Orchestre de l’Opéra national de Paris. Le Corps de Ballet de l’Opéra de Paris. Présenté par Aurélie Dupont, Directrice de la Danse de l’Opéra national de Paris.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

+33 5 59 37 06 04

Garazikus

Saint-Jean-Pied-de-Port

