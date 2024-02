BALLET AU CINEMA – MANON Saint-Chély-d’Apcher, jeudi 7 mars 2024.

BALLET AU CINEMA – MANON Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Partagée entre son désir d’une vie de splendeur et de richesses et son attachement à son grand amour Des Grieux, l’irresponsable et capricieuse Manon paiera le prix ultime de ses actes. Le ballet est chorégraphié par Kenneth Macmillan.

Découvrez un magnifique spectacle dansé au Royal Ballet de Londres et retransmis sur grand écran dans votre salle du Ciné-Théâtre ! 8 8 EUR.

Début : 2024-03-07 20:15:00

fin : 2024-03-07

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

