du vendredi 25 juin au vendredi 2 juillet

Suspendus à des cordes le long de la façade d’un immeuble, quatre danseurs se laissent entraîner peu à peu dans un dialogue de haute voltige avec l’architecture qui les porte… Emblématique du travail de la **compagnie bordelaise Tango Nomade**, au confluent des arts du cirque et de la danse contemporaine, Ballet aérien est un spectacle vertigineusement poétique. Le vendredi 25 juin à 19h30, place Ginette Neveu, aux Aubiers, et le vendredi 2 juillet à 18h, bâtiment F au Grand-Parc. #RessourcesBx2021

Entrée libre

Compagnie Nomade Tango place Ginette Neveu, 33100 Bordeaux

2021-06-25T19:30:00 2021-06-25T20:30:00;2021-07-02T18:00:00 2021-07-02T19:00:00

2021-06-25T19:30:00 2021-06-25T20:30:00;2021-07-02T18:00:00 2021-07-02T19:00:00

