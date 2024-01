Les Jeudis de la Liberté – Concert à Grandcamp-Maisy Balleroy-sur-Drôme, jeudi 8 août 2024.

Les Jeudis de la Liberté – Concert à Grandcamp-Maisy Balleroy-sur-Drôme Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 20:00:00

fin : 2024-08-08 22:00:00

Cette année de 80e anniversaire du Débarquement de Normandie est exceptionnelle. Pour prolonger ce moment intense de partage et de commémoration du mois de juin, Nous vous proposons de une série d’animations autour de la culture américaine sur le territoire d’Isigny-Omaha. Les jeudis soirs vont être festifs ! à partir de 20h

• 8 août à Grandcamp-Maisy une soirée concert populaire et conviviale avec les Western Shadows en bord de mer. Restauration et buvette sur place.

Au croisement de la Country et du Blues, Western Shadows est une formation de 2 musiciens chanteurs. Teintée de Folk et de Bluegrass, leur musique fend l’air et s’identifie à un puissant tord-boyaux clandestin dont la saveur tonique n’a d’égale que la folie qu’elle provoque.

On emploie souvent pour la désigner le terme de « Crazy Country »..

Atmosphères torrides, parfums suaves de cactus, chevauchées fantastiques dans les vastes plaines du Texas, rodéos du Nouveau Mexique et balades fraîches et tranquilles dans les Apalaches sont au rendez vous de cette épopée musicale unique, qui vous plongera dans l’infinie diversité des paysages grandioses de l’Ouest sauvage, des saloons, des rois du lasso, et des as du six-coups et pétoires diverses….

.

Parking Léon Bachelet

Balleroy-sur-Drôme 14450 Calvados Normandie accueil@isigny-omaha-tourisme.fr



L’événement Les Jeudis de la Liberté – Concert à Grandcamp-Maisy Balleroy-sur-Drôme a été mis à jour le 2024-01-21 par OT Isigny-Omaha