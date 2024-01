Les Jeudis de la Liberté – Concert à Balleroy sur Drôme Balleroy-sur-Drôme, jeudi 4 juillet 2024.

Les Jeudis de la Liberté – Concert à Balleroy sur Drôme Balleroy-sur-Drôme Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 20:00:00

fin : 2024-07-04 22:00:00

Cette année de 80e anniversaire du Débarquement de Normandie est exceptionnelle. Pour prolonger ce moment intense de partage et de commémoration du mois de juin, Nous vous proposons de une série d’animations autour de la culture américaine sur le territoire d’Isigny-Omaha. Les jeudis soirs vont être festifs ! à partir de 20h

• 4 juillet à Balleroy-sur-Drôme soirée concert populaire et conviviale avec les Bad Ass Bluegrass Band dans le cœur du village, place du Marché.

• 11 juillet à Trévières soirée concert populaire et conviviale dans le cœur de bourg avec Dom Ferrer.

Restauration et buvette sur place.

• 25 juillet de 22:00 à minuit à Litteau soirée cinéma populaire et conviviale avec la projection du film « La Ruse », film de 2022 réalisé par John Madden avec Colin Firth et Matthew Macfadyen au Domaine de Litteau.

• 8 août à Grandcamp-Maisy une soirée concert populaire et conviviale avec les Western Shadows en bord de mer. Restauration et buvette sur place.

.

Place du Marché

Balleroy-sur-Drôme 14490 Calvados Normandie accueil@isigny-omaha-tourisme.fr



L’événement Les Jeudis de la Liberté – Concert à Balleroy sur Drôme Balleroy-sur-Drôme a été mis à jour le 2024-01-20 par OT Isigny-Omaha