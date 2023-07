Portes ouvertes Créa au Naturel Ballay, 9 juillet 2023, Ballay.

Ballay,Ardennes

Venez aux portes ouvertes Créa au Naturel, les Cinq Mésanges.Le dimanche 09 juillet 10h – 18h à BallayMarché de producteurs et artisans avec Richesses d’ArdennesConcert de 14h à 16h30 avec Constant Music- Atelier : composer sa tisane- Massage découverteInformations et réservation au 06 75 81 60 53Restauration sur place et buvette.

Come to the Créa au Naturel open house at Les Cinq Mésanges.Sunday, July 09, 10am – 6pm in BallayFarmers’ and craftsmen’s market with Richesses d’ArdennesConcert from 2pm to 4:30pm with Constant Music- Workshop: composing your own herbal tea- Discovery massageInformation and booking on 06 75 81 60 53Restaurant on site and refreshment bar

Venga a la jornada de puertas abiertas de Créa au Naturel en Les Cinq Mésanges.Domingo 09 de julio de 10:00 a 18:00 h en BallayMercado agrícola y artesanal con Richesses d’ArdennesConcierto de 14:00 a 16:30 h con Constant Music- Taller: elabore su propia tisana- Masaje de descubrimientoInformación y reservas en el 06 75 81 60 53Restaurante in situ y bar de bebidas

Kommen Sie zum Tag der offenen Tür Créa au Naturel, les Cinq Mésanges.Sonntag, 09. Juli 10 – 18 Uhr in BallayBauern- und Handwerkermarkt mit Richesses d’ArdennesKonzert von 14 bis 16.30 Uhr mit Constant Music- Workshop: Kräutertee zusammenstellen- EntdeckungsmassageInformationen und Reservierung unter 06 75 81 60 53Restauration vor Ort und Erfrischungsstände

