Festival les Bars-Bars : Charles Noël Vauloyer, 30 avril 2023, Ballay.

Dès 18h. | Le chanteur et guitariste ardennais reprendra des chansons connues de tous, de Joe Dassin à Claudio Capéo, avec quelques chansons anglophones. | RDV sur le terrain de la chambre d’hôtes Les Cinq Mésanges, à Vauloyer | Ouverture à 18h, concert à 19h. | Buvette et petite restauration sur place.

Vauloyer

Ballay 08400 Ardennes Grand Est



The Ardennes singer and guitarist will cover songs known to all, from Joe Dassin to Claudio Capéo, with a few English songs. Meeting point on the grounds of the guest house Les Cinq Mésanges, in Vauloyer

El cantante y guitarrista ardenés interpretará canciones conocidas por todos, de Joe Dassin a Claudio Capéo, con algunas canciones en inglés. Punto de encuentro en el recinto de la casa de huéspedes Les Cinq Mésanges, en Vauloyer. Inauguración a las 18.00 h, concierto a las 19.00 h

Ab 18 Uhr. | Der Sänger und Gitarrist aus den Ardennen wird allgemein bekannte Lieder von Joe Dassin bis Claudio Capéo und einige englischsprachige Lieder singen. | RDV auf dem Gelände des Gästezimmers Les Cinq Mésanges in Vauloyer | Eröffnung um 18 Uhr, Konzert um 19 Uhr. | Getränke und kleine Snacks vor Ort

