BALLAKE SISSOKO – WASIS DIOP La clé des champs, 5 novembre 2021, PLAISIR.

La clé des champs, le vendredi 5 novembre à 20:30

BALLAKÉ SISSOKO kora / Mali Maître de la kora, improvisateur et compositeur surdoué et passionné, il est aujourd’hui l’un des grands musiciens du monde. Nouvel album avec un casting de choc (Camille, Feu! Chatterton, Piers Faccini, Oxmo Puccino). WASIS DIOP afro pop / Sénégal Auteur-compositeur et interprète rare et méticuleux, il partage son temps de création entre musiques pour le cinéma et chansons ourlées. Nouvel album en français. Subtil et précieux. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Les Hors Champs #1 Au Théâtre Robert Manuel

La clé des champs 13 rue Romain Rolland PLAISIR



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T22:30:00