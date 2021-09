Ballaké Sissoko Relais culturel – Théâtre | Haguenau, 28 septembre 2021, Haguenau.

Ballaké Sissoko

Relais culturel – Théâtre | Haguenau, le mardi 28 septembre à 20:30

Maître de la kora, improvisateur et compositeur surdoué et passionné, **Ballaké Sissoko** est aujourd’hui l’un des grands musiciens du monde. Après le succès de l’album “Djourou”, le virtuose malien revient pour un tête à tête intime avec sa kora. Un témoignage intime et authentique durant lequel Ballaké nous emmène avec lui en voyage au son des cordes pincées de sa kora, instrument emblématique d’Afrique de l’Ouest. Reconnu pour ses qualités d’improvisateur, cultivées depuis le plus jeune âge à l’ombre des vénérables anciens de l’Ensemble Instrumental du Mali, Ballaké Sissoko fait parler la kora et réagit aux émotions qu’elle suscite en lui, laissant ainsi son imagination et ses doigts s’envoler vers des paysages aussi magnifiques qu’inconnus.

22.00 €

Musique malienne.

Relais culturel – Théâtre | Haguenau 11 Rue Meyer, 67500 Haguenau Haguenau Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T20:30:00 2021-09-28T22:30:00